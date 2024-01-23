В Ханты-Мансийске водитель Kia сбил переходившую дорогу женщину

В ХМАО накануне, 22 января, произошло одно ДТП с пострадавшим. Авария случилась в утреннее время на улице Патриса Лумумбы в Ханты-Мансийске. По данным региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель Kia сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате югорчанка получила травмы.

В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными, а пешеходов - строго соблюдать правила дорожного движения. Их игнорирование может привести к трагическим последствиям, подчеркнули в ведомстве.