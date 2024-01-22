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​Жители Ханты-Мансийска заметили медведя-шатуна

Специалисты проверят местность в Ханты-Мансийске, где заметили медведя

​Жители Ханты-Мансийска заметили медведя-шатуна
Фото: ru.freepik.com

Жители Ханты-Мансийска заметили возле города проснувшегося медведя. По их словам, косолапый бродит в поисках пищи, сообщают в группе «Наш Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

«Медведь ходит на зимнике Кышик-Ханты-Мансийск километров 20-30 от города! Будьте предельно осторожны. Шатун ищет пищу, и вы вполне можете за нее сойти», − говорится в сообщении.

Однако официальной информации о медведе-шатуне нет. Специалисты проверят местность, где предположительно было замечено животное, рассказали «Вестнику Сургутского района» в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 110, комментариев: 0
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