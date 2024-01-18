Фестиваль «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске в конце марта

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта 2024 года. Организаторы мероприятия сдвинули сроки на две недели. Ранее озвучивалось, что фестиваль состоится с 9 по 12 марта, пишет «Сургутская трибуна».

«XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» изменил сроки проведения. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» вновь соберет талантливых начинающих режиссеров и мэтров кинематографии 23 марта 2024 года. В этот день состоится церемония открытия знаменитого югорского кинофорума. Продлится «Дух огня» до 26 марта. В этот день на церемонии закрытия фестиваля объявят победителей в международном и российском конкурсах», – сообщается на сайте фестиваля.

Основная тема фестиваля в этом году - «Особый язык национальной кинематографии». В рамках мероприятия пройдут тематические конференции и кинопоказы.

Прием заявок фильмов на участие в кинофестивале стартовал 3 октября 2023 года. Продлится он до 19 января.