В Ханты-Мансийске в ДТП пострадала 39-летняя женщина

Накануне, 9 января, в Ханты-Мансийске автоледи при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности и спровоцировала ДТП. В результате аварии водитель «Mersedes» получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«В 18:00 на улице Мира в городе Ханты-Мансийск 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Hyundai», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности и допустила столкновение с автомобилем «Mersedes» под управлением 39-летней женщины», – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.