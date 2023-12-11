Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета и опасном грузе

Самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Москву, совершил штатную посадку. В нем находился груз для онкологической больницы. Недостоверную информацию опровергли в пресс-службе авиакомпании Utair.

«Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадки во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва-Ханты-Мансийск. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа», – говорится в сообщении.

Ранее ряд телеграм-каналов распространяли информацию о том, что рейс «Москва-Ханты-Мансийск» с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку во Внуково. Сообщалось, что у лайнера возникла неисправность шасси.