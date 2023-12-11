В Ханты-Мансийске похолодало до -42 градусов впервые за 100 лет

В Ханты-Мансийске побит столетний рекорд самого холодного дня. Температура воздуха в югорской столице впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений опустилась до минус 42 градусов, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

«Сегодня, 11 декабря, в Ханты-Мансийске был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Он составил минус 42 градуса Цельсия», - уточнила специалист.

Она добавила, что предыдущий рекорд зафиксировали в 1968 году. Тогда температура воздуха составила минус 41,9 градуса.

Из-за морозов в Ханты-Мансийске задержали самолеты на прилет и вылет. Также в школах города отменили занятия для учеников 1-11 классов.