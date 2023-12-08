В Ханты-Мансийске пожарные потушили четыре гаража в сложных климатических условиях

Накануне вечером, 7 декабря, в Ханты-Мансийске загорелись четыре гаража с надстроенными этажами. Огнеборцы более двух часов пытались ликвидировать возгорание. Осложняла боевые действия погода − в -37 градусов вода замерзала в считанные секунды, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Югре.

«Чтобы пожарные рукава не превратились в ледяные бревна поток воды не перекрывался, а распределительные соединения утеплялись. При этом от интенсивной боевой работы сами пожарные температурного дискомфорта практически не чувствовали», − говорится в сообщении.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Строения повреждены на общей площади около 130 кв м. Причина и ущерб возгорания устанавливаются.