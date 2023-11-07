В Ханты-Мансийске мастер по ремонту телефонов обокрал своего клиента

В Ханты-Мансийске мужчина, ремонтирующий телефоны, украл больше 30 тысяч со счета своего клиента. По словам пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник, получив доступ к настройкам гаджета, вошел в мобильное приложение банка под аккаунтом своей жертвы. Он сделал несколько переводов на свою карту и потратил похищенные деньги на личные нужды.

«В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступной деятельности, квалифицирующиеся п. «Г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурант дал признательные показания, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», – сообщили в УМВД по ХМАО.