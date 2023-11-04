В Ханты-Мансийске проезд на автобусах сделали бесплатным

В Ханты-Мансийске на один день, 4 ноября, сделали бесплатным проезд на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в официальном телеграм-канале.

«Сегодня, 4 ноября, проезд на общественном транспорте по маршрутам №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и Дачный бесплатный для всех жителей и гостей города», - говорится в сообщении.

Предполагается, что на указанных автобусах югорчане смогут добраться до стадиона «Югра-Атлетикс», где состоится хоккейный матч «Русская классика». «Бесплатный проезд - отличная возможность встретить День народного единства на свежем воздухе!», - добавили в мэрии.