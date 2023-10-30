В Ханты-Мансийском районе случилась автоавария с летальным исходом

В субботу, 28 октября, в Ханты-Мансийском районе 60-летний водитель «Toyota» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По предварительной информации, он съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

«В 15:40 на 7 км автодороги «Подъезд к с. Батово» в Ханты-Мансийском районе, 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб, пять − получили травмы.