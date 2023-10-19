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Воздух в Ханты-Мансийске прогрелся до рекордных отметок

Синоптики зарегистрировали температурный рекорд в Ханты-Мансийске

Воздух в Ханты-Мансийске прогрелся до рекордных отметок
Фото: телеграм-канал "Ханты-Мансийск | Онлайн"

В Ханты-Мансийске накануне, 18 октября, воздух прогрелся до рекордных отметок - 14,2 градуса тепла. По оценке специалистов, это абсолютный температурный рекорд в столице Югры для 18 октября. Предыдущее максимальное значение, зафиксированное в 1955 году, превышено на 1,3 градуса, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС Татьяна Соколова.

«Сегодня зафиксирован абсолютный максимум в Ханты-Мансийске за 18 октября. Температура воздуха на территории города достигла плюс 14,2 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 1955 года, тогда воздух прогрелся до плюс 12,9 градуса», - отметила Татьяна Соколова.

По ее словам, зафиксированная температура стала абсолютным рекордом за более чем 100 лет наблюдений.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 99, комментариев: 0
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