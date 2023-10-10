Умные светофоры установили в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске появились умные светофоры. Их установили на загруженных перекрестках города так, что они создают зеленые коридоры для транспорта. Светофоры помогут увеличить среднюю скорость движения и сократить число ДТП, сообщает телеграм-канал правительства Югры.

«Интеллектуальные камеры фиксируют и передают на обработку информацию об уровне автомобильного трафика. При высоких показателях сигнал автоматически поступает на светофор, который переключается на необходимый алгоритм работы», - говорится в сообщении.

Пока идет тестирование системы на ул. Объездной. Она затрагивает перекрестки Зеленодольская и Ледовая, а также выезды с Анны Коньковой и Ямской.