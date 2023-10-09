Югорчанин стал фигурантом уголовного дело за избиение ребенка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийска. Поводом стало видео из лифта одного из многоквартирных домов города. На кадрах видно, что мужчина сильно ударил маленького мальчика. В ходе проверки выяснилось, что ребенок регулярно подвергался насилию, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По данным следствия, в разные периоды 2023 года подозреваемый умышленно и систематически применял в отношении 7-летнего ребенка, находящегося у него на иждивении, физическое насилие путем нанесения побоев», - говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по ст. 117 УК РФ (истязание). О результатах его расследования и установленных обстоятельства доложат председателю СКР Александру Бастрыкину.