В Ханты-Мансийске полицейские устроили погоню со стрельбой за нетрезвым водителем

В Ханты-Мансийске полицейские ловили нетрезвого водителя. Для того, чтобы остановить автомобилиста, пришлось использовать огнестрельное оружие. О деталях погони рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале ведомства.

По ее словам, во время ночного патрулирования автоинспекторы заметили автомобиль «Лада» и подали водителю сигнал об остановке. Двигаясь на высокой скорости, нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу движения и создавал аварийные ситуации.

«Инспектор предупредил его о применении огнестрельного оружия и сделал несколько прицельных выстрелов по колесам. Водитель был вынужден остановить машину и попытался скрыться в лесу, но был задержан полицейскими. Выяснилось, что только в текущем году он 17 раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, полицейские установили, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения», - рассказала Ирина Волк.

В отношении водителя составили 18 административных протоколов. Мужчину арестовали, а его автомобиль отправили на специализированную стоянку.