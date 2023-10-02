Три человека пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске

В воскресенье, 1 октября, в ДТП в Ханты-Мансийске пострадали три человека. Виновником аварии стал 44-летний водитель «Mazda CX7», который не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке.

«Около 20:10 на улице Георгия Величко в городе Ханты-Мансийск, 44-летний водитель «Mazda CX7», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Mazda 6», движущимся по главной дороге. В результате автоаварии пассажирки иномарок и водитель Mazda 6 получили травмы», − рассказали в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Ранее авария с десятилетним пешеходом в Пыть-Яхе попала на камеру. По предварительным данным, дети играли в жилой зоне в прятки, и мальчик в пылу игры выбежал на проезжую часть.