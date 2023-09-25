В Удмуртии три человека заблудились по пути в Ханты-Мансийск из-за навигатора

Три путешественника на автомобиле заблудились по пути из Казани в Ханты-Мансийск. Навигатор завел их в леса Удмуртии, об этом рассказали в ПСО региона.

«23 сентября, на пульт дежурного смены Поисково-спасательной службы Удмуртии поступило сообщение о том, что в районе Мишкинского месторождения заблудились трое человек. Спасатели выехали на место предполагаемого нахождения потерявшихся. Спустя непродолжительное время поисков, люди были найдены и выведены на трассу», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее югорские спасатели вывели из леса троих пенсионеров.