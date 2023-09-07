Работа жительницы Ханты-Мансийска вошла в топ лучших фотографий международной премии 35AWARDS

Фотография Анастасии Еланцевой из Ханты-Мансийска стала одной из лучших в тематическом конкурсе «Мобильная фотография: Симметрия», который проходил в рамках международной премии 35AWARDS. Девушка представила жюри снимок «В поисках цветущего папоротника». Об этом она поделилась в своих соцсетях.

«Есть у меня одна страсть – мобильная фотография. Я умею замечать красоту в обычных вещах и ловить прекрасные мгновения на камеру своего смартфона. Снимаю красивые, эстетичные фотографии. И делаю это так, что некоторые профессиональные фотографы не верят, что снимки сделаны на телефон», − рассказала Анастасия Еланцева «Сургутской трибуне».

По ее словам, в конкурсе участвовало более четырех тысяч человек из 124 стран. Жюри пришлось просмотреть почти 18 тысяч фотографий, чтобы выбрать лучшие из них.