Самым комфортным городом ХМАО стал Ханты-Мансийск

Самым комфортным городом за прошлый год стал Ханты-Мансийск, а также в списке лидеров оказались Когалым и Белоярский. Города показали лучшие результаты в индексе качества городской среды по версии Минстроя России. Результаты озвучили во время форума «Север-Юг: комфортная среда», передает корреспондент URA.RU.

«Тройку лидеров общего рейтинга Югры открывает Когалым — лучший в группе средних городов. На четыре балла больше у Белоярского — он лидер в группе малых городов. На первом месте Ханты-Мансийск — 247 баллов индекса качества городской среды», — прозвучало на презентации в ходе форума в Ханты-Мансийске.

В числе городов, которые улучшили свои результаты за прошлые годы также Радужный, увеличивший показатели сразу на пять баллов. Нижневартовск, которому годом ранее не хватало одного балла до звания города с благоприятной средой, в общем набрал 202 балла.