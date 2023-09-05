Пьяный водитель «УАЗ» съехал в кювет в Ханты-Мансийске

В этот понедельник, 4 сентября, в Ханты-Мансийске пьяный водитель на «УАЗ» не справился с управлением, после чего съехал в кювет. В результате опрокидывания автомобиля пострадал виновник аварии и его пассажирка, рассказали в телеграм-канале «Госавтоинспекция Югры».

«Около 09:50, в городе Ханты-Мансийск, 62-летний водитель «УАЗ», двигаясь в районе 3 км СОК «Стрижкино», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Следует отметить, что процедура освидетельствования у виновника автоаварии показала положительный результат», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 водителей с признаками опьянения.