Всероссийский форум-выставка «Изюминки комфорта» пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре

Уникальные решения по созданию общественных пространств и комфортных городских условий представят на Всероссийском форуме-выставке «Изюминки комфорта» в Ханты-Мансийске, сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Событие пройдет на территории Арт-резиденции, там уже появились новые «изюминки». Жители и гости окружной столицы смогут отдохнуть на удобных креслах возле импровизированного костра и сделать красивые фотографии с арт-объектами», − говорится в сообщении.

Мероприятие в области урбанистики пройдет с 8 по 10 сентября.