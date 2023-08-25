В Ханты-Мансийском районе начали проверку после того, как теплоход сел на мель

В Ханты-Мансийском районе теплоход вылетел на берег. На борту в этот момент были пассажиры, в том числе дети, однако никто не пострадал. Об этом сообщает «Вести. Югория».

В «Северречфлоте» прокомментировали данный инцидент. По словам представителей учреждения, судно двигалось из поселка Троица в Ханты-Мансийск. Всех, кто находился на борту, в течение часа вывезли с берега после вынужденной остановки.

Теплоход отбуксировали, он не получил никаких повреждений. Отмечается, что капитан прошел медосвидетельствование перед рейсом. По факту происшествия проводится проверка.