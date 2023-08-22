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В столице Югры во время пожара погиб ребенок

В Ханты-Мансийске расследуют смерть ребенка во время пожара

В столице Югры во время пожара погиб ребенок
Фото: t.me/su_skr86

В Ханты-Мансийске во время пожара погиб четырехлетний ребенок. Инцидент произошел ночью 18 августа, сообщает региональное управление следственного комитета.

По предварительным данным, произошло возгорание жилого балка по улице Восточной. После тушения открытого огня в жилом помещении, обнаружено тело малыша, который проживал в этом здании.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тела малолетнего ребенка на месте пожара. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания малолетнего, причины возгорания. Расследование продолжается», – подчеркнули в СКР по ХМАО.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 157, комментариев: 0
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