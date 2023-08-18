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В Ханты-Мансийске ищут «супербабушек»

«Cупербабушку» выберут в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске ищут «супербабушек»
Фото: телеграм-канал администрации Ханты-Мансийска

В столице Югры пройдет городской конкурс «Супербабушка Ханты-Мансийска». Мероприятие организует КДЦ «Октябрь». Принять участие в конкурсе могут женщины в возрасте 50 лет и старше, у которых есть внуки, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

«Бабушкам окружной столицы предстоит пройти отборочный этап, продемонстрировать свои хобби и таланты, а также выступить в творческом номере с артистами культурного учреждения», - говорится в сообщении.

Финал конкурса и подведение итогов состоится 1 октября, в Международный день пожилых людей. Заявки на участие принимаются до 7 сентября. Познакомиться с подробностями проведения конкурса можно здесь.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 127, комментариев: 0
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