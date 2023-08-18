«Cупербабушку» выберут в Ханты-Мансийске

В столице Югры пройдет городской конкурс «Супербабушка Ханты-Мансийска». Мероприятие организует КДЦ «Октябрь». Принять участие в конкурсе могут женщины в возрасте 50 лет и старше, у которых есть внуки, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

«Бабушкам окружной столицы предстоит пройти отборочный этап, продемонстрировать свои хобби и таланты, а также выступить в творческом номере с артистами культурного учреждения», - говорится в сообщении.

Финал конкурса и подведение итогов состоится 1 октября, в Международный день пожилых людей. Заявки на участие принимаются до 7 сентября. Познакомиться с подробностями проведения конкурса можно здесь.