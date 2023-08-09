Два мотоциклиста и пассажирка пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске

ДТП с участием автомобиля и двух мотоциклов произошло вечером накануне, 8 августа, в Ханты-Мансийске. Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, 43-летний водитель автомобиля Lifan, по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу мотоциклам BMW и Yamaha.

«В результате ДТП оба водителя мототранспорта, а также 42-летняя пассажирка «MW получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 5 аварий с пострадавшими. Травмы получили 7 человек.