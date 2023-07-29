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Ханты-Мансийск занял второе место в рейтинге самых пьющих городов

Столица Югры попала в топ самых пьющих городов

Ханты-Мансийск занял второе место в рейтинге самых пьющих городов
Фото: ru.freepik.com

Ханты-Мансийск попал в топ самых пьющих городов России – в рейтинге он занял второе место. Об этом пишет muksun.fm со ссылкой на представителей маркетингового агентства Zoom Market.

Отмечается, что пальму первенства отдали Саратову. Остальные семь строчек заняли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Наиболее трезвыми городами оказались Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

Для составления рейтинга эксперты провели личные интервью в 25 города России. Респондентам задавали три вопроса — «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?». В опросе приняло участие 3 250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 86, комментариев: 0
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