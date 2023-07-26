В Ханты-Мансийск приехал известный трансплантолог РФ Сергей Готье

В Югру приехал именитый трансплантолог страны Сергей Готье. Он встретился с коллегами из Ханты-Мансийска и провел онлайн-совещание с трансплантологическими центрами УрФО. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Потенциал, который был достигнут путем совместных действий, обучения, тренировок имеет свои результаты. С точки зрения прогресса по оказанию трансплантологической помощи, он, конечно, налицо. Потому что сейчас сделано то количество трансплантаций, которое было сделано в прошлом году и даже с некоторым опережением. И мы сейчас будем вырабатывать те шаги, которые позволят двигаться дальше», – подчеркнул Готье.

Как рассказал директор депздрава, всего с 2015 года в регионе выполнены 59 операций по пересадке почек, 11 операций по пересадке печени, 3 трансплантации сердца, 40 пересадок костного мозга, 9 пересадок роговицы.

Отметим, ученый современности Сергей Готье – автор более 550 научных работ; 22 книг, монографий и руководств по трансплантологии, хирургии, гастроэнтерологии, гепатологии и других, 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Он является лидером созданной им научной школы и много сил и энергии отдает воспитанию кадров.