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В Ханты-Мансийске установили «говорящие» светофоры

«Говорящие» светофоры появились на трех перекрестках Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске установили «говорящие» светофоры
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийске появились светофоры в рамках системы «Говорящий город». Такое устройство для регулирования движения — первое в Югре, сообщает телеграм-канал правительства региона.

«Работает оно так: сигнал дублируется речевым сообщением и это помогает слабовидящим пешеходам безопасно перейти проезжую часть. Громкость голоса помощника регулируется в зависимости от времени суток и полностью отключается с 21:00 до 07:00», - рассказали подробности в пресс-службе правительства.

Первые «говорящие» светофоры появились на трех перекрестках: Мира — Калинина, Калинина — Комсомольская и Мира — Дзержинского. В следующем году установка светофоров продолжится. В первую очередь обустроят пешеходные переходы рядом с социально значимыми объектами.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 87, комментариев: 0
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