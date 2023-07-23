«Говорящие» светофоры появились на трех перекрестках Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске появились светофоры в рамках системы «Говорящий город». Такое устройство для регулирования движения — первое в Югре, сообщает телеграм-канал правительства региона.

«Работает оно так: сигнал дублируется речевым сообщением и это помогает слабовидящим пешеходам безопасно перейти проезжую часть. Громкость голоса помощника регулируется в зависимости от времени суток и полностью отключается с 21:00 до 07:00», - рассказали подробности в пресс-службе правительства.

Первые «говорящие» светофоры появились на трех перекрестках: Мира — Калинина, Калинина — Комсомольская и Мира — Дзержинского. В следующем году установка светофоров продолжится. В первую очередь обустроят пешеходные переходы рядом с социально значимыми объектами.