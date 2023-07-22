В столице Югры установили первые светофоры с голосовой системой для слабовидящих

В Ханты-Мансийске появились «говорящие» светофоры – световой сигнал у них дублируется речевым сообщением. Это позволит слабовидящим горожанам комфортно переходить дорогу. Отмечается, что подобная практика впервые реализуется в регионе.

Светофоры установлены на трех перекрестках с регулируемыми пешеходными переходами: Мира – Калинина, Калинина – Комсомольская, Мира – Дзержинского. Центральные улицы города выбраны не случайно: здесь сосредоточены важные социальные и культурные объекты.

«Это комплексное реабилитационное решение для помощи маломобильным гражданам в самостоятельном использовании городской инфраструктуры. Такие светофоры – не конкурент другим техническим средствам реабилитации, а еще один элемент полноценной доступной среды. Сигнал дублируется речевым сообщением, что помогает слабовидящим пешеходам безопасно переходить дорогу. Громкость голоса меняется по времени суток вплоть до его полного отключения с 21:00 до 7:00», – подчеркнул глава окружной столицы Максим Ряшин.

Мэр также заявил, что установка таких светофоров продолжится и в следующем году. В первую очередь будут оборудовать переходы рядом с социально значимыми объектами. Параллельно с этим планируется корректировать работу системы с учетом мнений незрячих горожан, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной и безопасной.