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​Шахматисты из Египта и Замбии приехали на фестиваль в Ханты-Мансийск

Шахматный фестиваль «Игра началась» проходит в Ханты-Мансийске

​Шахматисты из Египта и Замбии приехали на фестиваль в Ханты-Мансийск
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийске проходит фестиваль «Игра началась», приуроченный к Международному дню шахмат. На праздник приехали около 300 человек в возрасте от 6 до 70 лет из разных городов и стран, включая Египет и Замбию, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Для участников открыты интерактивные зоны, а также различные квесты, викторины, выполнение нормативов ГТО и многое другое. Главным событие дня стал открытый блиц-турнир», - говорится в сообщении.

Фестиваль посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Она пообщалась со спортсменами и вручила сертификат на участие в детском этапе Кубка России шестилетней Нине Гузнищевой из Нефтеюганска. Недавно шахматистка стала бронзовым призером первенства Западной Азии среди девочек до 6 лет.

Также глава региона наградила победителей общего зачета. По итогам соревнований первое место занял Алексей Юсуф, второе — Семен Федоров, а третье — Дмитрий Коровкин.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 65, комментариев: 0
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