150 спортсменов приедут в Югру на чемпионат России по лыжероллерам

В Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля пройдет чемпионат России по лыжероллерам. В Югру для участия в спортивном состязании приедут свыше 150 лучших спортсменов страны, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Основная программа состоится в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Но самым ярким событием станет масс-старт, который пройдет от улицы Дзержинского до Энгельса», - говорится в сообщении.

Уточняется, что участие в чемпионате примут известные российские спортсмены: Елена Вяльбе, Николай Зимятов, Александр Завьялов, Сергей Устюгов и Андрей Краснов. Также организаторы подготовили культурные мероприятия для болельщиков и гостей города.