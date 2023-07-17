Боксер из Югры Альберт Батыргазиев выйдет на ринг с доминиканским спортсменом в Ханты-Мансийске

Боксерский бой между олимпийским чемпионом из Югры Альбертом Батыргазиевым и доминиканцем Франсисом Фрометой пройдет 28 июля в Ханты-Мансийске. Местный спортсмен пригласил югорчан на его девятый поединок, сообщают в телеграм-канале «Югра СОК».

«Олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев готовится и приглашает всех югорчан. Напомним, у него на счету восемь побед, из них шесть нокаутом и ни одного поражения, его соперник выиграл на профессиональном ринге все 17 боев, из них 11 нокаутом. Также в этот день зрители увидят бои сборной нашего округа», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев одержал победу над соперником из Панамы Рикардо Нуньесом.