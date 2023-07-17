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В Ханты-Мансийске врачи два месяца готовились к удалению сложной опухоли у онкобольного

Два врача в тандеме прооперировали сложную опухоль у жителя Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске врачи два месяца готовились к удалению сложной опухоли у онкобольного
Фото: t.me/aadobrovolskii

Врачи Ханты-Мансийска два месяца готовились к операции, чтобы спасти онкобольного югорчанина. У пациента была массивная опухоль, которая исходила из верхней доли правого легкого и циркулярно охватывала верхнюю полую вену. Отмечается, что применение лучевой терапии в данном случае не было бы эффективным, так как форма образования практически не поддается этим методам лечения.

Онколог Павел Григорьев и кардиохирург Сергей Стефанов провели за операционным столом семь часов. Доктора удалили верхнюю долю правого легкого целиком, провели циркулярную резекцию верхней полой вены, с резекцией и перевязкой правой плечеголовной вены и протезированием левой плечеголовной и верхней полой вены ксеноперикардиальной трубкой. Операция прошла в штатном режиме.

«Восстановление пациента было быстрым. На второй день после операции пациент встретил свой 51-й день рождения. Уже на третий день он встал и начал ходить по палате, а на шестой день поехал домой. Никаких противопоказаний к этому не было. Отмечу, что успешному тандему Сергея Стефанова и Павла Григорьева – 10 лет. Десятки спасенных жизней!» – подчеркнул глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 170, комментариев: 0
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