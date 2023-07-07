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Двух полицейских едва не подожгли во время облавы на наркопритон в Ханты-Мансийске // ВИДЕО

В столице Югры двое пьяных мужчин угрожали сжечь полицейских в авто

Двух полицейских едва не подожгли во время облавы на наркопритон в Ханты-Мансийске // ВИДЕО
Фото: unsplash

В столице Югры двух полицейских едва не сожгли во время вызова. По словам представителей УМВД по ХМАО, силовики направились в гаражный кооператив после сообщения о том, что неизвестные устроили там наркопритон.

Как только правоохранители прибыли на место, к ним вышли агрессивные мужчины, один из которых облил автомобиль горючей жидкостью и грозился поджечь. Сыщики незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, а затем вместе с подоспевшими на помощь сотрудниками патрульно-постовой службы задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 1983 и 1989 годов рождения.

В ходе осмотра гаража было обнаружено и изъято приспособление для потребления наркотических средств, бутылки из-под алкогольных напитков и остатки растительного вещества, похожего на наркотик. Изъятое направлено на экспертизу. Установлено, что приятели в течение нескольких дней употребляли спиртосодержащую продукцию и запрещенные вещества.

«В отношении них составлены административные протоколы по статьям 20.21 и 19.3 КоАП РФ. Нарушители водворены в специальное помещение для административно задержанных», – прокомментировали в окружном УМВД.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 107, комментариев: 0
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