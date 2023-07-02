Гимн для столицы Югры выбрали в ходе городского конкурса

В Ханты-Мансийске определили гимн города. Им стало произведение Юрия Сорокина и Михаила Пасхальского «Песня о Ханты-Мансийске». Об этом у себя в соцсетях написал глава югорской столицы Максим Ряшин.

«Эта песня получила поддержку экспертов и общественности. Пусть она живет в душе каждого хантымансийца как символ города, передающегося из поколения в поколение!» – подчеркнул мэр.

Отметим, что песня была написана в 2020 году. Первым исполнителем стал вокальный ансамбль «Солисты Югры». Именно она заслужила наибольшее количество голосов в конкурсе.

Среди других вариантов предлагались «Гимн Ханты-Мансийска» от Валентины Беловой и Алексея Коржова, а также «Столица Югорского края» авторов Дмитрия Мизгулина и Владимира Мицкого.