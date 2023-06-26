Щука размером с рыбака попалась на удочку четырехлетнему жителю ХМАО

Отец ребенка, поймавшего двухкилограммовую щуку, поделился удачным уловом своего сына на странице «ВКонтакте». Именно он помог мальчику вытащить рыбу на берег, сообщает «Муксун.FM».

«Решили сходить на рыбалку, поймать чего-нибудь на ужин. Как оказалось не зря, Феликс с совместным усилием вытянул щуку примерно на два килограмма, а может и больше», — написал мужчина.

Он выложил видео рыбалки, на которой малыш держит удочку и тащит из воды щуку. Та сопротивляется, но на помощь приходит отец. Мужчина ловко вытаскивает рыбу на берег, а после показывает улов счастливому сыну.