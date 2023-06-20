Три автомобиля предпринимателя из Югры арестовали за неуплату налогов

В Ханты-Мансийске индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за то, что уклонился от уплаты налогов на сумму свыше трех миллионов рублей. Сейчас на его три автомобиля и банковские счета наложен арест, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В период с 2018 по 2020 год индивидуальный предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше трех миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый мер к возмещению в бюджет налоговой задолженности не принял, в связи с чем на три автомобиля индивидуального предпринимателя, оцененные в 5,6 миллионов рублей, а также на все банковские счета мужчины наложен арест в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и возможной конфискации имущества», − говорится в сообщении ведомства.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.