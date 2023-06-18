С начала сезона в ХМАО более 3000 человек были укушены клещами

С начала сезона 3122 югорчанина были укушены клещами. Отметим, что на прошлой неделе зарегистрировали 731 случай, что на 20,9% ниже.

«В структуре мест присасывания на минувшей неделе доминируют на даче — 40,2%, в лесу — 36,4%, в черте городов, поселков — 28,8%, на дачах, садовых участках — 40,2%, завозных — 20,0, на кладбищах — 2,5, в парках и скверах — 2,0%», — сообщает Роспотребнадзор Югры.

Самое большое количество присасываний с начала сезона зафиксировано в Ханты-Мансийском районе, затем идут Пыть-Ях и Октябрьский район.

С начала сезона лабораторно исследовано 1 236 клещей, 32,4% оказались заражены энцефалитом, боррелиозом, эрхилиозом и анаплазмом.