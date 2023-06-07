В ДТП в Ханты-Мансийске пострадала 46-летняя женщина

Накануне, 6 июня, в Ханты-Мансийске произошла авария, в которой пострадала 46-летняя женщина-пешеход. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса «Урала».

«В 17:18 на улице Гагарина в городе Ханты-Мансийск 48-летний мужчина, управляя транспортным средством «Урал», по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход, 46-летняя женщина, получила травмы», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы.