Utair запускает еженедельный рейс из Ханты-Мансийска в Сочи

Авиакомпания Utair запускает с 6 июня рейс из Ханты-Мансийска в Сочи. Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Лето — сезон отпусков и школьных каникул, поэтому важно, чтобы у наших пассажиров была возможность комфортно и быстро добраться до курортных городов. В июне мы начали выполнять рейсы из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды и Сочи», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Utair также выполняет полеты из Ханты-Мансийска в Белоярский, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сочи, Тюмень, Урай, Уфу и Челябинск.