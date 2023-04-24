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В Югре задержали наркокурьера с двумя килограммами мефедрона

Житель Алтайского края транспортировал два килограмма мефедрона в ХМАО и оказался задержан полицией

В Югре задержали наркокурьера с двумя килограммами мефедрона
Фото: unsplash.com

21-летний житель Алтайского края пытался организовать схрон с мефедроном в ХМАО, но оказался задержан полицией Сургутского района. Во время досмотра у него обнаружили два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщают представители ОМВД России по Сургутскому району.

Молодого человека задержали расположенного в районе 11 км автодороги «Северный обход Сургута». Запрещенные вещества подозреваемый приобрел через интернет. Он планировал распространять их на территории округа через тайники-закладки.

На настоящий момент фигурант заключен под стражу.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 142, комментариев: 0
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