Житель Алтайского края транспортировал два килограмма мефедрона в ХМАО и оказался задержан полицией

21-летний житель Алтайского края пытался организовать схрон с мефедроном в ХМАО, но оказался задержан полицией Сургутского района. Во время досмотра у него обнаружили два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщают представители ОМВД России по Сургутскому району.

Молодого человека задержали расположенного в районе 11 км автодороги «Северный обход Сургута». Запрещенные вещества подозреваемый приобрел через интернет. Он планировал распространять их на территории округа через тайники-закладки.

На настоящий момент фигурант заключен под стражу.