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​В Ханты-Мансийске водитель Toyota сбил перебегавшего дорогу пешехода

Пешеход угодил под колеса Toyota в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске водитель Toyota сбил перебегавшего дорогу пешехода
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло вечером накануне, 17 апреля, в Ханты-Мансийске. По данным Госавтоинспекции Югры, 41-летний водитель Toyota, двигаясь по ул. Объездная, сбил 27-летнего пешехода, который перебегал через дорогу в неположенном для этого месте. В результате аварии пешеход получил травмы.

Всего в регионе за минувшие сутки произошло два ДТП с двумя пострадавшими. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 77 водителей и 55 - за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 152, комментариев: 0
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