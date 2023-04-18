Пешеход угодил под колеса Toyota в Ханты-Мансийске

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло вечером накануне, 17 апреля, в Ханты-Мансийске. По данным Госавтоинспекции Югры, 41-летний водитель Toyota, двигаясь по ул. Объездная, сбил 27-летнего пешехода, который перебегал через дорогу в неположенном для этого месте. В результате аварии пешеход получил травмы.

Всего в регионе за минувшие сутки произошло два ДТП с двумя пострадавшими. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 77 водителей и 55 - за нарушение правил перевозки детей.