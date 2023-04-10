228 человек поучаствовали в первом дне Югорского лыжного марафона

Завершился первый день юбилейного Югорского лыжного марафона, лыжники пробежали 50 км классическим стилем. На старт в этой дисциплине вышли 228 человек, несмотря на морозную погоду – в Ханты-Мансийске было -15 градусов.

Евгений Цепков, показавший результат 2 часа 3 минуты и 12 секунд, выиграл дистанцию 50 км классическим стилем на X юбилейном Югорском лыжном марафоне. Среди женщин победительницей стала многократная чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царева с результатом 2 часа 20 минут и 11 секунд. Вторыми стали Станислав Волженцев (2 часа 3 минут 12 секунд, фотофиниш) и Мария Козекаева (2 часа 20 минут 21 секунда). “Бронза” досталась Максиму Черезову и Елизавете Лупатовой.

«Завтра состоится основной день соревнований, когда на трассу выйдут более 3,8 тыс. лыжников. Массовый старт пройдет сразу на три дистанции: 50 км свободным стилем, 25 км и 5 км. Прямую трансляцию марафона ведет телеканал “Спортивный” системы “Триколор ТВ”», – сообщил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия – правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт» и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк «Открытие».

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».