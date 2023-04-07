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«Провисает потолок»: в Ханты-Мансийске чиновники не переселили пенсионерку из аварийного дома

На мэрию Ханты-Мансийска возбудили дело о халатности из-за жалобы пенсионерки на аварийное жилье

«Провисает потолок»: в Ханты-Мансийске чиновники не переселили пенсионерку из аварийного дома
Фото: siapress.ru

Следователи Югры возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за нарушения жилищных прав пенсионерки из Ханты-Мансийска. Пожилая женщина пожаловалась на невыносимые условия проживания − в доме провисает потолок. Однако жилье официально аварийным не признано, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

«Состояние дома не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Дом оседает, в результате крена деформируются дверные проемы и пол. В одной из комнат по всей площади провисает потолок. В неудовлетворительном состоянии находится система электропроводки и водопроводных коммуникаций. В связи с небезопасными условиями проживания женщина беспокоится за жизнь и здоровье», − рассказали в ведомстве.

Теперь действиям должностных лиц муниципалитета будет дана правовая оценка.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 120, комментариев: 0
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