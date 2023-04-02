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В Ханты-Мансийске снимают фильм в традициях болливуда

Индийский режиссер снимает фильм в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске снимают фильм в традициях болливуда
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

Индийский режиссер Гаджендра Ахире снимает фильм в Ханты-Мансийске. Картина под названием «Снежный цветок» будет выполнена в «лучших традициях болливуда», сообщает телеграм-канал правительства Югры.

«Картина под названием «Снежный цветок» в лучших традициях болливуда расскажет зрителям о душевных переживаниях, любви, тесной связи между поколениями и покажет удивительное переплетение культур и традиций наших стран», - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что съемки стали возможными благодаря культурному сотрудничеству между Индией и Россией, укрепленному на фестивале «Дух Огня». Югра предоставляет необходимое оборудование и локации, а региональные кинематографисты получают шанс поработать с профессионалами.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 113, комментариев: 0
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