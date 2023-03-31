В ДТП в Ханты-Мансийске десятилетняя девочка получила травмы

Накануне, 30 марта, в Ханты-Мансийске произошло ДТП, в котором пострадала десятилетняя девочка. Так, водитель легковушки сбил маленького ребенка на переходном переходе.

«Около 14:00 в городе Ханты-Мансийск, 34-летний водитель, управляя автомобилем «Renault», двигаясь по ул. Объездная, по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество и допустил наезд на десятилетнюю девочку. В результате ДТП пешеход получил травмы», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.