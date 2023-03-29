Авиакомпания Utair запускает рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды с 1 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Югры.

«Рейсы Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск и Ханты-Мансийск — Минеральные Воды запускаются с 1 июня по 30 сентября. Их будет выполнять авиакомпания Utair на лайнерах ATR-72 и В-737. Продажи авиабилетов стартуют 1 апреля», — говорится в сообщении.

Также Utair со 2 июня начнет выполнять прямые рейсы из Тюмени в турецкий город Бодрум, сообщается на сайте авиакомпании. Полеты будут выполняться по пятницам: из Тюмени - в 04:40, из Бодрума - в 09:20. Время в пути — 5 часов 40 минут. Стоимость билетов на сайте начинается от 18 150 руб.