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Известные спортсмены устроят раздачу автографов югорчанам

В Ханты-Мансийске пройдет автограф-сессия с известными спортсменами

Известные спортсмены устроят раздачу автографов югорчанам
Фото: телеграм-канал "Ханты-Мансийск | Онлайн"

В Ханты-Мансийске в рамках Чемпионата России по биатлону пройдет большая автограф-сессия. В ней примут участие известные российские биатлонисты: Лариса Куклина, Виктория Сливко, Елизавета Каплина, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

«Взять автографы у любимых спортсменов можно будет сегодня в 16:00 на втором этаже здания медиацентра Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко», - сообщает официальный телеграм-канал администрации Ханты-Мансийска.

Чемпионат России по биатлону стартовал в понедельник, 27 марта, в Ханты-Мансийске. Лучшие лыжники России и Беларуси соревнуются за звание чемпиона. В программе предусмотрены гонки на разные дистанции и форматы, такие как спринт, масс-старт и эстафета. У сборной Югры - самая многочисленная команда из 23 биатлонистов: 16 мужчин и 7 женщин.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 136, комментариев: 0
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