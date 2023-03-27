Глыба льда упала с крыши дома на автомобиль в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске глыба льда упала на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на улице Комсомольская, 63 в минувшее воскресенье, 27 марта, сообщили владельцы авто в соцсетях.

«На месте льда стояли мы с грудным ребёнком. Если бы муж не проявил бдительность, то нас бы сейчас вообще могло не быть. Это тротуар, где ходят люди, как взрослые, так и детки. Пока ждали сотрудников полиции, с соседнего козырька упал снег! Молодёжь быстро среагировала и отбежала», – говорится в сообщении в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в ВК.

Инцидент прокомментировали в управляющей компании «Чистый дом». «За зиму убирали эту кровлю несколько раз. Крышу постоянно осматривают на наличие свисающей наледи. Проблема в самих скатных кровлях , если даже убрать на них снег полностью, то в любом случае в углах скапливается талая вода, которая ночью замерзает, а днем в виде льда падает вниз. Поэтому даже если кровля очищена от снега, то никто не застрахован от падения льда, который скапливается в данных углублениях. Директор уже в курсе данного инцидента, вопрос на контроле», - написали представители УК в комментариях.