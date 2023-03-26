Власти Югры выделят Ханты-Мансийску деньги на покрытие дефицита бюджета

Власти ХМАО во второй раз отправят 120 млн рублей на покрытие дефицита бюджета Ханты-Мансийска. СМИ сообщают, что ранее город уже получал на эти нужды 200 млн. Кредит предоставлялся сроком на 1 год под 0,1% годовых.

«Бюджету городского округа Ханты-Мансийск для финансирования дефицита выделены из окружного бюджета 120 млн рублей. Бюджетный кредит предоставлен на 3 года с даты заключения соответствующего договора на условиях оплаты процентов за пользование бюджетным кредитом в размере 0,1 процента годовых», — сообщает правительство региона.

Напомним, что ранее в столице Югры утвердили бюджет на 2023 год, согласно которому доходы составят 12,27 млрд рублей, расходы — 12,46 млрд рублей, дефицит — 185 млн рублей.