Девочка-подросток пострадала в ДТП в Ханты-Мансийске

12-летняя девочка пострадала в ДТП в Ханты-Мансийске. Авария произошла утром накануне, 20 марта, на ул. Северная. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 35-летний водитель «Шевроле Нива» сбил девочку, когда та переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло одно ДТП с пострадавшим. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 51 водитель и 43 - за нарушение правил перевозки детей.